Люди, на которых опирается и которым верит Никол Пашинян, не устают поражать армянское общество.

На этот раз неприятно поразил проживающий в Калифорнии правозащитник, журналист-расследователь и член аналитического центра "Политический форум Армении" (PFA) Ара Манукян (Ara K. Manoogian). Дело в том, что Манукян обвиняется в педофилии, о чем написал на своей странице в Facebook пользователь Раффи Шишоян.

Ара Манукяну 6 августа 2019 года было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера, в частности, в педофилии. Согласно Уголовному кодексу Калифорнии, обвинение касается совершения аморальных действий с несовершеннолетним в возрасте до 14 лет.

"Это публичная запись и призыв ко всем людям и организациям пересмотреть свои отношения с преступником Ара Манукяном и обеспечить безопасность своих детей", - написал пользователь Facebook.

В качестве меры пресечения в отношении Ара Манукяна был избран залог в размере 1 330 000 долларов, и ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Tert.am связался с автором данной записи Раффи Шишояном, который сообщил, что ознакомился с документами из открытых источников - Калифорнийского суда и полиции.

"Я давно слежу за деятельностью Ара Манукяна. Он расколол всю армянскую общину в США. Этим он занимался как до, так и после "революции" в Армении. Теперь он поддерживает правительство Пашиняна, а до этого он выступал за движение "Сасна црер", - сказал Раффи Шишоян.

Впрочем, от "Сасна црер" до педофилии не так уж и далеко.

Султан Керим

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