ВС Турции уничтожили сирийский военный аэродром Нейраб.

Как передает Day.az со ссылкой на турецкие СМИ, аэродром был приведен в полностью непригодное состояние.

Этот военный объект в пригороде Алеппо был известен как одна из баз, которую режим Асада часто использовал в атаках на ВС Турции и мирных жителей в Идлибе.

Информации о погибших со стороны армии режима Башара Асада не проедоставляется.