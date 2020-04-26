https://news.day.az/armenia/1228440.html В Москве скончался еще 31 пациент с коронавирусом
В Москве скончался еще 31 пациент с коронавирусом
В Москве скончался еще 31 пациент с подтвержденным коронавирусом,
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет столичный оперштаб в Telegram.
Таким образом, в Москве число жертв коронавируса достигло 435. Всего в столице заразились 42 тысячи человек.
В городе действует режим самоизоляции, запрещающий выходить из дома без надобности.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре