В Москве скончался еще 31 пациент с коронавирусом

В Москве скончался еще 31 пациент с подтвержденным коронавирусом,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет столичный оперштаб в Telegram.

Таким образом, в Москве число жертв коронавируса достигло 435. Всего в столице заразились 42 тысячи человек.

В городе действует режим самоизоляции, запрещающий выходить из дома без надобности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.