Путин назначил нового посла в Армении
6 апреля 2018 16:20 130
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Копыркина послом РФ в Армении, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Назначить Копыркина Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения", - говорится в указе.
Еще одним указом Путин освободил от должности Ивана Волынкина - прошлого российского посла в Армении.
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