Путин назначил нового посла в Армении

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Копыркина послом РФ в Армении, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Назначить Копыркина Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения", - говорится в указе.

Еще одним указом Путин освободил от должности Ивана Волынкина - прошлого российского посла в Армении.

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