General Motors сделает автомобили безопасными для планеты

Американский автогигант General Motors (производит Cadillac, Chevrolet и Buick) нашел способ сделать обычные машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) безопасными для планеты. Один из главных конкурентов Tesla создал устройства для превращения обычных автомобилей в электрокары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте компании.

Впервые электродвигатель для установки в традиционных машинах анонсировала в ноябре Ford Motor. Однако в случае c General Motors (GM) сделать экологичными можно будет не только легковые автомобили, но также водный транспорт и спецтехнику. Заменить ДВС можно будет на полностью электрический двигатель либо на гибридный с водородными топливными элементами.

В GM ожидают, что рынок компонентов для перевода автомобилей на электротягу к 2030 году вырастет до 20 миллиардов долларов (около 1,4 триллиона рублей) на фоне стремления промышленных отраслей к сокращению углеродного следа. До 2025 года корпорация планирует вложить в производство электромобилей и сопутствующих компонентов 35 миллиардов долларов. Программа конверсии обычных машин в электрические должна заработать с 2022 года.

В США электрокары назвали главным оружием в борьбе с глобальным потеплением. Такого мнения придерживаются большинство из 103 опрошенных американских чиновников. В недавно принятом законопроекте о развитии инфраструктуры на установку зарядных станций заложено около 7,5 миллиарда долларов. К 2030 году в стране планируется создать 500 тысяч общественных станций.