Люксовые немецкие автомобили подорожали до рекордов

Цена германских автомобилей класса "люкс" подскочила до рекордных отметок в 2021 году из-за снижения поставок в связи с дефицитом полупроводников на фоне активного спроса со стороны потребителей. Об этом говорится в исследовании банка Stifel, проведенном для Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Выручка BMW, Audi (входит в концерн Volkswagen AG) и Mercedes-Benz (подразделение Daimler AG) в расчете на каждый проданный автомобиль взлетела почти на четверть с доковидного 2019 года.

Пандемия повернула вспять наблюдавшуюся десятилетиями тенденцию, когда автопроизводители выпускали больше машин, чем могли продать, и им приходилось предлагать потребителям значительные скидки, чтобы обогнать конкурентов и достичь целевых показателей. Однако производство резко упало в последние два года - и в 2021 году дефицит автомобилей составит около 4 млн, прогнозируют аналитики.

"Запасы сокращались три года подряд из-за ограниченного предложения, - сказал аналитик Stifel Даниэль Шварц. - Мы такого еще не видели".

Как следствие, выручка Mercedes-Benz к концу третьего квартала 2021 года выросла до более 54 тысяч евро в расчете на один произведенный автомобиль по сравнению с 38 тысяч евро в 2019 году. Audi увеличила этот показатель до 57,5 тысяч с 46 тысяч евро, по оценкам Stifel.

BMW, справившаяся с дефицитом микрочипов лучше конкурентов и сократившая производство меньше, чем они, зафиксировала более скромный рост показателя выручки на автомобиль - до 38 тысяч с 36 тысяч евро.

Благодаря такому росту Mercedes снизила выручку менее чем на 1% в июле-сентябре, хотя в натуральном выражении её продажи рухнули на 30%. Как показывает анализ Stifel, в прошлом квартале Mercedes смогла увеличить показатель EBIT на 1,4 млрд евро только за счет более эффективной ценовой политики и использования доступных микрочипов для производства более дорогих и высокомаржинальных моделей.