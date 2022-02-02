BMW откажется от своего первого массового электрокара

Компания BMW снимет с производства модель i3, первый массовый электромобиль баварской марки. Изначально планировалось, что производство хэтчбеков будет продолжаться до 2024 года, однако последние машины сойдут с конвейера завода в Лейпциге уже в июле 2022-го.

Эту информацию представители BMW подтвердили изданию Autocar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производство BMW i3 запустили в 2013 году, годом спустя экологичную линейку баварской марки пополнила гибридная модель i8. Последнюю прекратили выпускать в 2020 году, тогда же в BMW объявляли, что продолжат выпускать i3 и даже увеличат производственные мощности, если спрос на модель продолжит расти. Тем не менее, уже в середине 2021-го продажи i3 на североамериканском рынке свернули.

Отказ от i3 и i8 объясняется сложностями с унификацией их с другими моделями и дороговизной производства, а также скорым появлением большой линейки новых моделей электрокаров. Прямого преемника i3 не получит - немецкий производитель делает ставку на электрокары BMW iX1 и Mini Electric второго поколения.

К октябрю 2021 года BMW выпустила более 200 тыс. электрокаров i3. В компании ожидают, что к концу производства в июле 2022-го количество превысит 250 тыс. ед.