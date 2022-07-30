В Турции создали новый электромобиль

Министр торговли Турции Мехмет Муш посетил в провинции Бурса новый автомобильный завод по производству отечественных электромобилей Togg, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава ведомства прибыл на предприятие в районе Гемлик, где также принял участие в тест-драйве.

"Очередное заседание правления Инициативной группы "Турецкие автомобили" (TOGG) состоялось на предприятии в Гемлике, где налажено пробное производство автомобилей. После заседания министр торговли Мехмет Муш провел совещание и совершил тест-драйв", - говорится в сообщении, размещенном на странице TOGG в Twitter.

В сообщении приведено видео с министром за рулем электрокара отечественной разработки.