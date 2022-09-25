Mazda рассматривает возможность прекращения производства машин в России

Японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, написала газета Nikkei.

Как пишет издание, японская компания производит автомобили на совместном с компанией "Соллерс Авто" предприятии во Владивостоке. В настоящее время производство приостановлено из-за ситуации на Украине. И теперь Mazda хочет полностью выйти из совместного бизнеса.