Lexus увеличил запас хода первого электромобиля

Lexus без малого в полтора раза увеличил запас хода первого электромобиля - кроссовера UX 300e, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru. Секрет прост: в ходе рестайлинга у "трёхсотого" появился тяговый аккумулятор увеличенной (с 54,4 до 72,8 киловатт-часа) ёмкости. Заявленная автономность новинки - 450 километров по европейскому циклу WLTP. Для предшественника были пределом 315 километров. Предзаказы на обновлённую модель принимают, поставки в Европу стартуют весной.

Lexus UX 300e дебютировал в ноябре 2019 года, и теперь пришла пора рестайлинга. Новая батарея - наиболее масштабный технический апгрейд, в остальном обновление электромобиля прошло по лекалам бензиновых версий. Перенастроен электроусилитель руля, добавлены адаптированные под тяжёлую "батарейную" версию задние амортизаторы Yamaha.

Массу Lexus UX 300e образца 2023 года пока не называют, но учитывая возросшую на треть ёмкость батареи, можно ожидать, что в снаряжённом виде кроссовер весит не менее 1900 килограммов. Об электродвигателе не упоминается, значит силовая установка прежняя: единственный 204-сильный (300 Нм) мотор на передней оси.

Массу Lexus UX 300e образца 2023 года пока не называют, но учитывая возросшую на треть ёмкость батареи, можно ожидать, что в снаряжённом виде кроссовер весит не менее 1900 килограммов. Об электродвигателе не упоминается, значит силовая установка прежняя: единственный 204-сильный (300 Нм) мотор на передней оси.

В Европе обновлённый Lexus UX 300e появится весной. Цены пока не объявлены, но актуальный кроссовер стоит в Германии от 48 тысяч евро. На подходе ещё один электрический кроссовер Lexus: поставки новейшего RZ 450e обещали начать до конца года.