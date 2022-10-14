Минобороны Тайваня отказалось закупать автомобили Tesla

Министерство обороны Тайваня больше не будет закупать автомобили Tesla для собственных нужд. Об этом заявил глава ведомства Цю Го-чжэн в ходе сессии Законодательного Юаня (парламента страны), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, отказ от закупок электромобилей не стоит воспринимать как бойкот или санкции в отношении Tesla. Решение было принято в связи с опасениями законодателей относительно безопасности машин, отметил Цю Го-чжэн.

Как пишет "Международное радио Тайваня", к настоящему времени Вооруженные силы закупили семь автомобилей Tesla 3s. Отмечается, что камеры на электромобилях были отключены из соображений безопасности.