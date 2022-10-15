Корейская компания работает над "воздушным микроавтобусом"

Корейский стартап Plana Aero, основанный бывшим руководителем проекта Supernal от Hyundai по созданию электрических летательных аппаратов, представил собственный концепт электрического дальнемагистрального аэротакси. Компания уже привлекла порядка $9 млн (почти 12 млрд корейских вон) инвестиций для создания первого прототипа такого устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, Plana Aero собирается создать электрический летательный аппарат с вертикальными взлётом и посадкой, способный пролететь более 500 км с крейсерской скоростью 300 км/ч и максимальной - до 350 км/ч. Кроме пилота, он сможет нести на борту от 4 до 6 пассажиров. Судя по концепт-изображениям, модель получит длинный узкий фюзеляж, который переходит в верхнюю часть основного крыла, и 6 пятилопастных винтов. Два из них расположены на основном крыле, два - ближе к носу, а ещё два вынесены назад, ближе к хвосту. То есть, в режиме висения это будет что-то вроде гексакоптера. Два задних винта наклоняются вниз для выполнения вертикального взлёта или посадки, а остальные наклоняются вверх, чтобы работать как толкатели во время крейсерского режима.

Такой летательный аппарат мог бы играть роль регионального воздушного микроавтобуса: он достаточно большой, высокоскоростной и может перемещаться на несколько сотен километров. Тестовая модель, работающая от аккумулятора и способная выполнять вертикальные взлёт и посадку, как ожидается, будет изготовлена в 2023 году. В 2024 году должен появиться полномасштабный прототип грузоподъёмностью 700 кг, а в 2028 году компания планирует начать серийное производство пилотируемых летательных аппаратов.