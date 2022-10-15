Корейская компания работает над "воздушным микроавтобусом"
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Корейский стартап Plana Aero, основанный бывшим руководителем проекта Supernal от Hyundai по созданию электрических летательных аппаратов, представил собственный концепт электрического дальнемагистрального аэротакси. Компания уже привлекла порядка $9 млн (почти 12 млрд корейских вон) инвестиций для создания первого прототипа такого устройства. 

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, Plana Aero собирается создать электрический летательный аппарат с вертикальными взлётом и посадкой, способный пролететь более 500 км с крейсерской скоростью 300 км/ч и максимальной - до 350 км/ч. Кроме пилота, он сможет нести на борту от 4 до 6 пассажиров. Судя по концепт-изображениям, модель получит длинный узкий фюзеляж, который переходит в верхнюю часть основного крыла, и 6 пятилопастных винтов. Два из них расположены на основном крыле, два - ближе к носу, а ещё два вынесены назад, ближе к хвосту. То есть, в режиме висения это будет что-то вроде гексакоптера. Два задних винта наклоняются вниз для выполнения вертикального взлёта или посадки, а остальные наклоняются вверх, чтобы работать как толкатели во время крейсерского режима.

Такой летательный аппарат мог бы играть роль регионального воздушного микроавтобуса: он достаточно большой, высокоскоростной и может перемещаться на несколько сотен километров. Тестовая модель, работающая от аккумулятора и способная выполнять вертикальные взлёт и посадку, как ожидается, будет изготовлена в 2023 году. В 2024 году должен появиться полномасштабный прототип грузоподъёмностью 700 кг, а в 2028 году компания планирует начать серийное производство пилотируемых летательных аппаратов.