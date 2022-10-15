Представлен совершенно новый кроссовер Москвич «ЯУЗА» 2023

Летом состоялась презентация модельного ряда автомобилей возрожденной марки Москвич. Тогда на выставленных стендах показали машины, которые при ближайшем рассмотрении оказались продуктами JAC. Практически сразу после этого КамАЗ заявил, что ни о каком копировании автомобилей китайской марки речи не идет. Однако данное сообщение, вероятно, было обусловлено тем, что информация о моделях Москвич случайно попала в СМИ: стороны, которые участвуют в возрождении советской марки, изначально не планировали раскрывать эти данные. То есть в действительности московский автозавод при разработке новых машин будет использовать в качестве прототипов именно продукцию JAC, передает Day.Az со ссылкой на naavtotrasse.ru.

В пользу этого предположения говорит еще один факт. Китайская компания передала лицензионные права Sollers на производство коммерческих автомобилей и микроавтобусов Sunray. При этом JAC ранее запустил сборку этой модели на казахском автозаводе. Китайская компания таким образом, видимо, показывает свое желание увеличить долю присутствия на российском рынке. Поэтому она готова делиться собственными технологиями с отечественными производителями. В этой связи сотрудничество между JAC и Москвичом становится все более вероятным.

В свою очередь, московский автозавод объявил ранее о планах по созданию нескольких кроссоверов и как минимум одного электрокара. В случае если сотрудничество между JAC и Москвичом действительно будет налажено, на столичном предприятии, скорее всего, запустят производство перелицованных автомобилей суббренда Sehol. Эта марка пока не присутствует на российском рынке.

Учитывая сказанное, получается, что скоро в нашей стране появится перелицованный кроссовер JAC Sehol X4. Причина, почему именно эту модель должны запустить в производство на московском автозаводе, заключается в том, что она представлена в двух модификациях: с ДВС и электрическим двигателем. То есть JAC Sehol X4 (электрическая версия - Sehol E40X) полностью соответствует текущим планам развития Москвича. Вместе с тем, китайская модель даже в электрическом исполнении стоит дешево. Это означает, что после локализации производства российская модель, созданная на базе китайской, окажется сравнительно доступной для широкой аудитории. Более того, Sehol X4 был показан в ходе презентации новых Москвичей.

Также следует отметить, что китайская модель ранее попадалась в объективы фотокамер на российских дорогах. То есть JAC уже провел некоторую работу по адаптации кроссовера под наш рынок.

Несмотря на то, что данная информация еще официально не подтверждена, отечественный дизайнер уже представил, как будет выглядеть российский кроссовер. Вместо китайской модели на отечественный рынок выйдет компактный паркетник Москвич "Яуза" 2023. Длина российского кроссовера составит 4410 мм (по другим данным - 4400 мм), ширина - 1800 мм, высота - 1660 мм. Расстояние между колесными осями достигнет 2620 мм. Аналогичными габаритами отличается электрическая версия кроссовера, производство которого тоже должны наладить на московском автозаводе.

Благодаря компактным размерам новая "Яуза" удачно впишется в российский рынок. Прототип представленной модели в Китае оценивается в сумму, эквивалентную 750 тысячам рублей. После локализации производства его стоимость может дойти до миллиона рублей. Но даже в этом случае Москвич "Яуза" окажется самым дешевым кроссовером российского рынка. Это в сочетании с отсутствием конкурентов (напомним, что из России ушел Kaptur, а Qashqai и ряд других паркетников не производятся) сделает представленную модель бестселлером. В результате, локализовав производство "Яузы", московский автозавод сможет за короткий срок окупить все расходы.

Несмотря на то, что китайскую модель необходимо адаптировать под российский рынок, представленная новинка окажется практически полной копией своего прототипа. При разработке Москвича "Яуза" инженеры не будут вносить существенных изменений в его конструкцию, так как из-за этого придется перенести сроки запуска производства, что в условия продолжительного простоя не выгодно московскому автозаводу. Также из-за модернизации существенно повысится стоимость автомобиля. А это, в свою очередь, заставит Москвич повысить цены на серийную версию кроссовера, что, скорее всего, негативно скажется на продажах.

В связи с этим можно предположить, что Москвич "Яуза" 2023 будет оснащаться 1,5-литровым турбированным двигателем. Его максимальная отдача варьируется от 136 до 150 л.с. Данный агрегат сочетается с механической КПП или вариатором. Также российская новинка может получить "атмосферный" двигатель объемом 1,6 литра. Этот мотор выдает 106 л.с. 150 Н*м. Второй вариант считается более вероятным, так как он используется на некоторых моделях JAC, представленных в России. То есть "атмосферный" двигатель не придется модернизировать под отечественный климат, что тоже сокращает сроки запуска производства новой "Яузы".

Основу для российской модели составит стандартная конструкция: передние стойки МакФерсон и задняя торсионна балка. Такая конфигурация используется на многих недорогих кроссоверах. Она одновременно обеспечивает сравнительно комфортную езду и позволяет ездить по бездорожью. При этом новая "Яуза" будет типичным городским кроссовером. Во-первых, она не получит полный привод, который отсутствует и у китайского прототипа. Во-вторых, ее клиренса будет недостаточно для езды по бездорожью. Новая "Яуза" с высокой долей вероятности позаимствует у своего прототипа ходовые качества. Это означает, что российская модель окажется достаточно маневренной для активной езды, в том числе и в стесненных условиях. Встроенные системы обеспечат хорошую стабилизацию кузова. У новой "Яузы" будет информативное и легкое управление.

Но, возможно, больший интерес представляет электрическая версия российской модели. По оснащению и дизайну данная модификация не будет отличаться от кроссовера со стандартным ДВС. Но в движение электрический Москвич "Яуза" 2023 будет приводиться за счет одного электродвигателя, размещенного спереди. Его максимальная отдача достигает 150 л.с. при крутящем моменте в 340 Н*м. В комплекте с электрической "Яузой" предложат аккумулятор емкостью 55 кВт*ч, который обеспечивает запас хода в 420 километров. То есть российская новинка окажется технологичнее даже Tucson. При этом электрическую "Яузу" можно будет купить по цене Creta: в Китае прототип кроссовера стоит около 1,25 миллиона рублей. То есть за российскую новинку с электродвигателем могут запросить порядка 1,6-1,8 миллиона рублей.

Электрическая "Яуза" также может стать одним из бестселлеров российского рынка. Помимо того, что у нее достаточно большой запас хода, она отличается лучшей динамикой разгона, чем ее аналог с ДВС. Электрический двигатель выдает максимальный крутящий момент практически сразу. Поэтому электрокроссовер "Яуза" сможет примерно за 7-7,5 секунды набирать первые 100 км/ч.

Список опций, которые предложат с российской моделью, будет, вероятно, существенно меняться в зависимости от версии автомобиля. Стандартно новая "Яуза" получит 12,3-дюймовый сенсорный монитор, кондиционер, кнопку запуска мотора и аналоговую приборную панель с компактным информационным экраном. В топовых версиях ожидается появления второго экрана с цифровой комбинацией приборов, климатической установки, круиз-контроля, светодиодной оптики, атмосферной подсветки салона и других опций. При этом даже в максимальных комплектациях не будут использовать кожаные кресла: российские автомобили пока не выпускаются с таким оснащением.

Как уже отмечалось, визуально новый Москвич "Яуза" 2023 окажется практически полной копией JAC Sehol X4. Российская модель получит тонкие фары головного света, соединенные между собой декоративной металлической вставкой, которая перекрывает вентиляционное отверстие под капотом. Спереди у нее разместят крупный бампер, который содержит 2 воздухозаборника, придающие ему агрессивный вид. Сзади у новинки появится длинная и узкая светодиодная оптика с каплевидным "отростком" по типу того, что FAW использует на последних кроссоверах семейства Bestune.

Сроки выхода Москвича "Яуза" на российский рынок пока не озвучиваются. Но учитывая, что JAC уже работал над адаптацией прототипа этой модели под отечественный климат, а также отсутствие существенных изменений в компоновке автомобиля, можно ожидать, что представленный кроссовер дебютирует в течение 2023 года.