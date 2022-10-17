Акции Tesla обвалились

Стоимость акций американского автопроизводителя Tesla за год упали практически в два раза. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам торгов на фондовом рынке США стоимость акций упала до 204,99 доллара за штуку. По данным агентства, максимальная цена была зафиксирована 4 ноября 2021 года, когда они торговались по 409,97 доллара за акцию. Отмечается, что рыночная капитализация Tesla также упала и к 15 октября 2022-го была на уровне 642 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, акции компании обвалились в связи с тем, что в настоящее время наблюдается общий обвал на фондовых рынках в Соединенных Штатах. Также, по данным агентства, у Tesla появились и свои проблемы. Речь идет о снижении поставок автомобилей в третьем квартале из-за сложностей с логистикой.

Эксперты добавили, что на объем выпуска автомобилей также оказали влияние ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции в Шанхае, где расположен один из крупнейших заводов компании.