Mitsubishi возобновит продажи электромобиля Minicab-MiEV

Японский автоконцерн Mitsubishi Motors в ноябре возобновит продажи своего электромобиля модели Minicab-MiEV, производство которого было остановлено в марте 2021 года. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, возобновление продаж транспортного средства, которое ранее столкнулось с остановкой производства, является "исключительным событием". Между тем Mitsubishi принял соответствующее решение в связи с ростом спроса на электромобили, вызванным стремлением ряда потребителей снизить объем выбросов углекислого газа, а также по причине усиления присутствия на мировом рынке китайских производителей, подчеркивает NHK.

Minicab-MiEV дебютировал в 2011 году. Его пробег на одном заряде батареи составляет примерно 133 км.

В январе автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi озвучил намерение инвестировать 23 млрд евро в развитие технологий электромобилей в течение пяти лет. Ожидается, что соответствующие меры позволят создать 35 новых моделей электромобилей к 2030 году.