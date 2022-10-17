Renault представила электрический кроссовер в стиле ретро

Концепт 4Ever Trophy сопоставим по габаритам с упомянутым Captur и относится к классу B-SUV. Технические характеристики кроссовера не приводятся, однако известно, что его серийное воплощение будет построено на платформе CMF-BEV, которую модель разделит с электрическими Renault 5, Alpine A5 и Nissan Micra.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, пока же в компании предлагают оценить облик концепта 4Ever Trophy. Шоу-кар получил прямоугольную заглушку на месте радиаторной решетки и круглые фары, что отсылает к культовому Quatrelle. На внедорожный характер кроссовера указывают оквадраченные колесные арки с пластиковыми защитными накладками и 200-миллиметровый дорожный просвет.

Явные отсылки на модель прошлого века гармонируют с современными технологиями, такими как камеры вместо наружных зеркал, трехмерный логотип и пиксельная оптика. К особенностям оформления экстерьера можно отнести россыпь ярких пурпурных акцентов, сочетающихся с матовым серым цветом кузова Gun Metal Silver и черной глянцевой крышей. Довершают облик 19-дюмовые диски футуристичного дизайна со встроенными компрессорами, меняющими давление воздуха в шинах в зависимости от ситуации.