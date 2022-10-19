Некоторые герои прошлых лет до сих пор в строю. Day.Az со ссылкой на Autonews.ru представляет легендарные автомобили, которые можно купить новыми в 2022 году

Toyota FJ Cruiser

Поводом для написания этой заметки стала новость о прекращении жизненного пути харизматичнейшего внедорожника Toyota FJ Cruiser: до конца года на рынки Ближнего Востока поступит прощальная партия Final Edition. Ирония состоит в том, что с этой моделью мир уже прощался, и не один раз: сначала были свернуты продажи в США, затем в Японии, потом, вроде как, в ЮАР - хотя на местном сайте "Эф-Джей" все еще присутствует.

Словом, не факт, что нынешнее "прощай" опять не означает "до свидания", пусть Toyota и грозится выключить конвейер ближе к концу года. Уж слишком хорош неоретро-дизайн в стиле классического FJ40, слишком выносливы "потроха" от Prado поколения J120, так что будет спрос - наверняка останется и предложение. В конце концов, производится FJ Cruiser всего-то с 2006 года, а вот его брутальный родственник Land Cruiser 70 дебютировал еще в 1984-ом - и ничего, до сих пор в строю.

Peugeot 405

Один из самых изящных и популярных автомобилей в истории французской марки появился на свет целых 35 лет назад, а разработка стартовала еще раньше, аж в 1982-ом. Дизайн от Pininfarina, удобный салон, классное шасси, широкий ассортимент моторов - в общем, ничего удивительного, что Peugeot 405 победил в конкурсе "Европейский автомобиль года", причем с оглушительным успехом: результат в 464 балла до сих пор никем не превзойден.

И все же, создатели вряд ли могли предположить, что их детище доживет хотя бы до XXI века, не говоря уже о 2022 году - тогда это казалось далеким-далеким будущим. Производство во Франции действительно закончилось в 1997-ом, а вот иранская компания IKCO до сих пор производит "четыреста пятый" - как в практически первозданном виде, так и после серии глубоких модернизаций. С одним из таких примеров знакомы и россияне: продававшийся у нас Iran Khodro Samand - это именно оно.

Nissan Sylphy

А помните российский седан Nissan Almera? Не того симпатягу, который долгое время продавался с приставкой Classic, а нескладного (зато просторного) наследника, специально для нас переведенного на "логановскую" платформу B0. В общем, он до сих пор жив - и даже опять выпускается в России. Следите за руками.

Вообще-то Nissan Sylphy поколения G11 дебютировал в Японии в 2005 году, чтобы заменить устаревший Nissan Sunny. С 2012 по 2018 год такой же кузов, но на другой платформе, производили и не особо успешно продавали в России. В том же 2018-ом лицензию на исходный Sylphy продали китайцам из Dongfeng, которые провели рестайлинг, заменили бензиновую начинку на электрическую и назвали результат Aeolus E70. А теперь этот автомобиль, только уже под названием Evolute i-Pro, начали собирать на заводе в Липецкой области. Вот такое забавное путешествие.

Mazda 121



Здесь хитросплетений судьбы еще больше. Изначально этот непритязательный городской хэтчбек был совместно разработан компаниями Mazda и Ford: в Японии он продавался, соответственно, как Mazda 121, а в США был известен как Ford Festiva. Не путать с Ford Fiesta - размеры и дизайн у машин похожи, но платформы разные, а оснащение у "Фестивы" было попроще. Тогда же, в конце 1980-х, к проекту подключился еще один фордовский партнер - молодая корейская компания Kia, которая начала продавать эти хэтчбеки на местном рынке под названием Pride. Встречались они и в России, хотя больше известна среди наших покупателей модель следующего поколения - Avella, также построенная на агрегатах Ford/Mazda.

В 1993 году лицензию на Kia Pride купили иранцы из компании SAIPA, и практически без изменений по технике выпускали хэтчбек до конца прошлого года, попутно придумав на его основе множество вариаций, включая даже грузовой "каблучок" SAIPA 151. И вот он-то продолжает жить и здравствовать по сей день, хотя остальная линейка "прайдообразных" отправлена на заслуженный отдых.

Mitsubishi Delica

А вот это, кажется, единственная в мире модель, которая выпускается одновременно в четырех (!) поколениях. Имя Delica хорошо знают за Уралом, а вот в Европейской части России оно встречается не так часто. Зато если мы назовем индекс L300, многие вспомнят практичные микроавтобусы, которые катались по нашим дорогам в девяностых годах, а имя Space Gear вызовет у энтузиастов ностальгическую улыбку - вместительный вэн-внедорожник на агрегатах Mitsubishi Pajero до сих пор для многих является мечтой. Так вот, все это - члены семейства Delica.

А теперь смотрите. Первое поколение этой модели выпускалось с 1968 по 1979 год, и после окончания жизненного цикла мирно ушло на покой. Второе поколение закончило свой путь в Японии в 1986-ом, но до сих пор производится на Филиппинах: выпуск свернули было в 2017-ом, но возобновили два года спустя, а теперь еще и экспортируют эти машины в Индонезию.

Третье поколение (то, которое многие знают как L300), остается в строю благодаря тайваньской компании CMC, четвертое получило рестайлинг и собирается в Китае под названием Dongfeng Fengxing, ну, а пятое еще никуда не переехало и производится в Японии на собственном заводе Mitsubishi. Этой машине уже 15 лет, но теперь вы и сами видите, что возраст для "Делики" - не более чем цифры.

Daewoo Damas

Если вас до сих пор не захлестнуло ностальгией, теперь шансов точно нет. Вы непременно помните крошечные автобусики Daewoo, которые ездили по нашим дорогам одновременно с Nexia, Espero и прочими. При габаритах, сравнимых с "Окой", могучая коробчонка вмещала в себя целых семь человек - тогда это казалось чудом, потому что наш человек еще не знал ни о каких японских кей-карах, и уж тем более не подозревал, что Daewoo Damas - это почти точная копия Suzuki Every образца 1996 года.

Представьте себе, Damas жив до сих пор! Да, после рестайлинга у него другое "лицо" - совсем не такое симпатичное, как исходная глазастая мордашка. Да, теперь это не Daewoo, а Chevrolet. Но суть, дух и ретро-шарм одновременно просторного и тесного интерьера остались на месте, и благодарить за это надо узбекский завод UzAuto, ранее известный как UzDaewoo. Тут собирают кучу современных моделей Chevrolet, включая большие Traverse и Tahoe, но полностью попрощаться с корнями не готовы. За что ребятам большое ностальгическое спасибо.