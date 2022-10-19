https://news.day.az/autonews/1504642.html «КамАЗ» повысил зарплату своим работникам
«КамАЗ» повысил зарплату своим работникам
С 1 октября текущего года на "КамАЗе" будет произведена индексация тарифов и окладов работников. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В целях повышения социальной защищенности работников "КамАЗа" руководством компании принято решение о дополнительном повышении тарифов и окладов: с октября они будут увеличены на четыре процента", - говорится в сообщении завода.
В этом году "КамАЗ" уже повышал зарплату своим сотрудникам. Так, в мае оклады работников предприятия были увеличены на 5,2%.
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