«КамАЗ» повысил зарплату своим работникам

С 1 октября текущего года на "КамАЗе" будет произведена индексация тарифов и окладов работников. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В целях повышения социальной защищенности работников "КамАЗа" руководством компании принято решение о дополнительном повышении тарифов и окладов: с октября они будут увеличены на четыре процента", - говорится в сообщении завода.

В этом году "КамАЗ" уже повышал зарплату своим сотрудникам. Так, в мае оклады работников предприятия были увеличены на 5,2%.