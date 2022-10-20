Porsche представил облегченный спорткар 911 Carrera T

Компания Porsche пополнила семейство 911 облегченным спорткаром 911 Carrera T, массу которого удалось снизить на 35 кг по сравнению с его предшественником - 911 Carrera. Автомобиль весом 1470 кг доступен в базовой комплектации со спортивным пакетом Sport Chrono и возможностью дополнительных опций. Пресс-служба компании сообщает, что семиступенчатую механическую коробку передач можно заменить на восьмиступенчатую PDK, а также добавить систему управления задними колесами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru, в модельном ряду немецкого бренда новый 911 Carrera T занимает место между 911 Carrera и 911 Carrera S. Автомобиль получил двигатель битурбо мощностью 283 кВт (385 л.с.) и с крутящим моментом 450 Н·м. С таким двигателем разгон до сотни занимает у новинки 4,5 с. Максимальная скорость составляет 291 км/ч.

Также спорткар оборудовали системой Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала. Спортивная подвеска PASM делает кузов спорткара ниже на 10 мм и позволяет сократить звукоизоляцию.

Кроме того, в базовую комплектацию 911 Carrera T входят спортивное рулевое колесо GT, спортивная выхлопная система и спортивные сиденья Plus с четырехпозиционной электрорегулировкой. Модель доступна в следующих цветовых решениях: черный, белый, красный и желтый, без эффекта металлик, а также четыре цвета металлик - черный, синий, серый и серебристый.

В качестве дополнительных опций компания предлагает различные модификации: замена сидений, пакет отделки, дополнительные цвета и др.