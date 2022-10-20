Во Франции научились угонять машины с помощью портативной колонки

Современные автомобили с технологией бесключевого доступа считаются защищенными от угона. Однако, похоже, некоторые злоумышленники нашли способ обойти это с помощью беспроводных колонок JBL, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Французская полиция недавно арестовала двух подозреваемых. В ходе обыска выяснилось, что они использовали модифицированную беспроводную колонку JBL, которая содержала в себе ключ быстрого запуска, позволяющий завести машину. Угонщики вскрывали замок и подключали колонку USB-кабелем к аудиосистеме машины, после чего могли завести ее и угнать. На это требуется порядка 1 минуты.

Отмечается, что такой способ выглядит довольно невинно - при внешнем осмотре нельзя определить, обычная это колонка или модифицированная. Тем более, похожие устройства часто использует молодежь.

Как оказалось, такие колонки продают за 5 000 евро на черном рынке, а на YouTube можно найти инструкции по использованию. Такое устройство позволяет угонять некоторые модели Toyota, Peugeot и даже Lexus.