В Нидерландах построили пляжный электрокар с холодильником

Компания Savage Rivale основана в 2008 году студентами Эмилем Полом и Джастином де Буром, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Студия занимается архитектурным дизайном, проектирует яхты и строит автомобили. Дебютным проектом нидерландских энтузиастов стал суперкар Roadyacht GTS с компрессорной "восьмеркой" от Chevrolet Corvette ZR1, а теперь к нему присоединился пляжный электромобиль Coastrunner.

Конструктивно машина представляет собой алюминиевую пространственную раму из профилей прямоугольного сечения, к которой крепится трубчатый стальной каркас крыши. Внешние панели сделаны из композита; мягкая крыша сворачивается в рулон. Дверей нет, как и боковых стёкол. Зато есть два багажника: основной, объемом 250 литров, и дополнительный передний на 60 литров - причем это полноценный холодильник.

Дорожный просвет Coastrunner равен 215 миллиметрам. Единственный электромотор установлен на задней оси. Его отдача - 50 киловатт (68 л.с.) и 200 Нм момента. Батарея ёмкостью 20 киловатт-часов разделена на два модуля и обеспечивает дальность хода до 200 километров.

Салон напоминает катер. На пол уложен искусственный тик Esthec, в переднюю панель встроены динамики аудиосистемы. При этом если что-то испачкается, не нужно ехать на мойку: машину можно мыть из шланга.

Для первых 20 экземпляров Coastrunner будут предложены несколько вариантов персонализации. О цене электрокара Savage Rivale пока ничего не говорит, но по слухам, за него придется выложить не менее 35 тысяч евро.