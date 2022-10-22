Автогигант признал срыв планов из-за глобальной проблемы

Планы японского автогиганта Toyota выпустить по крайней мере 9,7 миллиона автомобилей за текущий финансовый год, который завершится в марте 2023 года, сорвались. Причина проблемы кроется в глобальном дефиците полупроводниковых чипов, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Производитель признал, что годовой объем производства, скорее всего, окажется ниже целевого показателя. При этом в начале весны Toyota предупредила, что в апреле снизит производство автомобилей в Японии на 20 процентов, в мае - на 10 процентов, а в июне - на 5 процентов. В конце весны автогиганту пришлось частично остановить производство в Японии из-за сложностей с поставками китайских комплектующих.

Сложности с выпуском машин ждут и Европу. До конца 2023 года автопроизводство в регионе может резко обвалиться, пообещали аналитики S&P Global Mobility. В конце 2022 года - начале 2023 года европейские автопроизводители могут столкнуться с падением выпуска более чем на 1 миллион единиц.