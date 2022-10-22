Иранская компания представила машину на базе Peugeot

Иранский автопроизводитель Iran Khodro представил прототип новой модели, которая пока что носит заводской индекс TF21, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru. Этот автомобиль построен на платформе Peugeot и по задумке производителя он должен заменить компактную модель Peugeot 206, которую иранцы выпускают по лицензии. Новинка представляет собой компактный хэтчбек с элементами кроссовера, но пока что производитель представил лишь приблизительный макет будущей модели без салона и без двигателя.

От кроссовера новинке достались массивные передние бампера и контрастный пластиковый обвес по всему периметру. Такое дизайнерское решение в отношении компактного хэтчбека было принято, исходя из растущего роста популярности кроссоверов на мировом рынке.

В основе новой модели лежит платформа компактной модели Peugeot 206, которую Iran Khodro выпускает по лицензии на своих мощностях. Есть вероятность, что платформу модернизируют, чтобы она соответствовала всем современным мировым стандартам.

Несмотря на то, что пока что у макета новинки нет силовой установки, уже доподлинно известно, что в моторном отсеке у серийной версии будет установлен стандартный для Iran Khodro 1,6-литровый "атмосферник" мощностью 110 лошадиных сил, в паре с которым будет работать пятиступенчатая механическая коробка передач.