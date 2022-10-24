В продаже появился Rolls-Royce Фредди Меркьюри

Несмотря на то, что за всю свою жизнь Фредди Меркьюри так и не получил водительского удостоверения, легендарному артисту не чуждо было увлечение автомобилями. Одна из машин, которая принадлежала вокалисту рок-группы Queen, в ноябре 2022 года появится на торгах аукционного дома RM Sotheby's London Event. У всех поклонников легендарного британца будет возможность побороться за право купить принадлежавший музыканту Rolls-Royce Silver Shadow. Фредди и его сестра были первыми владельцами машины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, официальным хозяином роскошного седана числилась компания Goose Productions Ltd, которая в 1979 году при поддержке Мэри Остин, партнёрши Фредди Меркьюри, приобрела автомобиль и занималась его содержанием и обслуживанием до самой смерти музыканта в 1991 году. Сам артист, не имея водительских прав, всегда ездил на заднем сиденье седана.

Окрашенный в цвет Silver Chalice с синей кожаной обивкой салона и деревянным декором автомобиль полностью стандартный. Машина сохранила оригинальный 6,75-литровый двигатель V8 мощностью 192 лошадиных силы. Седан по сравнению с заводской спецификацией за все годы эксплуатации не поменялся.

Как отмечает менеджер Queen Джим Бич, после смерти певца до 2013 года автомобилем пользовалась сестра Фредди - Кашмира Кук, которая затем продала Rolls-Royce нынешнему обладателю.

Владелец подчеркнул, что с учётом звёздного владельца машину он рассматривал исключительно как коллекционную ценность и не эксплуатировал. Rolls-Royce Silver Shadow будет выставлен на продажу в рамках аукциона RM Sotheby's. Все вырученные от реализации автомобиля средства будут направлены на благотворительные цели.