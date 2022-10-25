Первый монгольский кроссовер поступит в продажу

Первый монгольский кроссовер Mozo поступит в продажу в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя "Барс Моторс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Mozo - сокращение монгольского словосочетания "монгол зон олон" - монгольский народ. Автомобиль Mozo - аналог китайского кроссовера Zotye T500, который дебютировал на Шанхайском автосалоне еще в 2017 году. В монгольской версии он оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью 156 л.с.

До начала выпуска машины испытывались в различных климатических условиях Монголии - на асфальте и бездорожье. Новый кроссовер будет предложен по доступной цене, основанной на финансовых возможностях населения.