Volkswagen вернет физические кнопки на руле

Глава подразделения легковых автомобилей концерна Volkswagen Томас Шефер сообщил, что компания собирается вернуть физические кнопки на спицы рулевых колес своих автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. В настоящий момент немецкий бренд использует миниатюрные сенсорные панели, которые в последнее время вызывают все больше недовольства со стороны клиентов. Традиционные переключатели вернут на автомобили уже в следующем году в процессе рестайлинга.

Впервые рули с сенсорными переключателями появились на хэтчбеках Volkswagen Golf седьмого поколения в 2019 году. Подобную инновацию в последние годы все чаще критикуют клиенты компании. Причем недовольство высказывают как покупатели "Гольфов", так и других моделей немецкого концерна, где специалисты применили аналогичную технологию.

По мнению автовладельцев, тактильные ощущения во время вождения гораздо важнее инновационных технологий. Покупатели считают, что физические кнопки необходимы для функций, которыми необходимо управлять, не отвлекаясь от дороги. Ожидается, что традиционные переключатели вернут на хэтчбеке Golf, который переживет рестайлинг в следующем году.

В конце августа шведские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что большинство автовладельцев предпочитает физические кнопки сенсорным экранам. По мнению респондентов, тачскрин отнимает гораздо больше времени, чем классические переключатели.