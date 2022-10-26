В Сети появились шпионские фото Hyundai Solaris нового поколения

Портал V3Cars опубликовал фотографии закамуфлированного прототипа нового Hyundai Solaris в Индии, где этот автомобиль известен под названием Verna. Хорошо видно, что седан получит двухэтажную переднюю оптику с отнесенными вниз основными блоками фар. Также можно ожидать более крупную решетку радиатора и светодиодную перемычку между задними фонарями, передает Day.Az.

Точные размеры пока неизвестны, однако, судя по шпионским фото, Solaris нового поколения будет больше своего предшественника. Задняя часть автомобиля станет более покатой.

До сих пор дизайн новинки хранится в строгом секрете. Однако фотографии возможного интерьера были опубликованы корейским блогером еще в конце сентября, на них видны новый центральный тоннель, селектор трансмиссии и кресла.

Издание также опубликовало предполагаемые технические характеристики индийской версии. Для Hyundai Verna там ожидается сразу пять вариантов: бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 л с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором; 1,5-литровый турбодизель с шестиступенчатой механической трансмиссией или же шестиступенчатым "автоматом", а также однолитровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с семиступенчатым "роботом".