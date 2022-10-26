Автосалоны Ferrari и Bentley в Лондоне облили краской

Участники кампании общественного неповиновения Just stop oil, выступающие за скорый переход к зеленой энергетике, облили оранжевой краской стеклянные фасады автомобильных салонов концернов Ferrari, Bugatti и Bentley в Лондоне. Об этом в среду сообщила газета The Independent, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Активисты Just stop oil, требующие от британского правительства отказаться от выдачи новых лицензий на разработку нефтяных месторождений в Северном море, проводят подобные акции каждый день в течение октября. За более чем три недели протестов сотрудники правопорядка провели почти 600 задержаний.