Toyota вернулась к механическому ключу

Toyota заменит один из двух электронных ключей к своим автомобилям на механический. К такой вынужденной мере компания обратилась на внутреннем рынке, отметило 27 октября агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Автопроизводитель заявил, что заменит один из двух электронных "умных" ключей, которые он поставляет для автомобилей в Японию, на механический в связи с нехваткой полупроводников.

"Поскольку нехватка полупроводников сохраняется, это временная мера, которая направлена на то, чтобы доставить автомобили клиентам как можно быстрее. Что касается второго смарт-ключа, мы планируем передать его, как только он будет готов", - говорится в заявлении компании.

Глобальная нехватка чипов привела к серьезной задержке производства и отгрузки автомобилей, в результате многим покупателям приходится долгое время ждать свой новый автомобиль. Чтобы минимизировать сроки доставки машин клиентам, в Toyota решили поставлять их с простым механическим ключом.