Volkswagen намерен перейти на выпуск электромобилей

Немецкий концерн Volkswagen намерен отказаться от производства машин с традиционными двигателями в Европе, чтобы полностью перейти на выпуск электромобилей к 2033 году. Об этом 26 октября сообщило издание Autonews Europe, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Начиная с 2033 года на европейском рынке будут продаваться только полностью электрические модели Volkswagen, рассказал изданию руководитель компании Томас Шефер.

Он отметил, что к 2026 году Volkswagen намерен представить 10 новых электромобилей, включая самые доступные модели линейки, которые будут стоить €25 тыс. (около 1,55 млн рублей).

Эксперты предполагают, что ими станут хетчбэк ID1 и кроссовер ID2.

Кроме того, в 2023 году будет проведен рестайлинг модели ID3, первого серийного электромобиля марки. Параллельно с ним будет вестись активная работа над версией ID3 в виде кроссовера.

Гендиректор Volkswagen также отметил, что в ближайшем будущем весь концерн пересмотрит производственную стратегию. Вместо выпуска моделей разных брендов на разных предприятиях Volkswagen Group перейдет к "платформенному мышлению" - технически близкие автомобили будут собирать на одном заводе.

При производстве массовых марок концерна, таких как Volkswagen, Seat, Skoda и коммерческих автомобилей на их базе, компания займется снижением общего количества моделей, что должно привести к повышению прибыльности, которая должна вырасти к 2025 году на 8%.

"Делайте меньше, но лучше", - напутствовал коллег Томас Шефер.