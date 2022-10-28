DeLorean анонсирует производство нового спорткара

У руля еще одной компании-преемника стоит дочь Джона Делореана. И она обещает начать производство нового спорткара уже в следующем году

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru, только в августе компания DeLorean Motor Company представила изображения нового электрического купе Alpha5, которое должно обрести серийный вид и пойти в производство ориентировочно в 2024 году. И меньше чем через три месяца объявлено еще об одном возрождении легендарного бренда - теперь под названием DNG Motors, то есть DeLorean New Generation. И именно эта компания претендует на статус истинного наследника, ведь ей руководит Кэт Делореан - дочь того самого Джона Делореана.

Как утверждает Кэт, нынешняя DeLorean Motor Company не имеет прямой связи с делом ее отца. Действительно, эту компанию в 1995 году основал бизнесмен Стивен Уинн, находится она в Техасе, а по документам называется DeLorean Motors Reimagined LLC - хотя и официально владеет правами на исторический бренд и логотип DMC. Все это время она занималась обслуживанием и реставрацией оригинальных "машин времени" DMC-12, в 2016-ом анонсировала выпуск модернизированной "возрожденной" партии из 300 экземпляров, но в реальность эти планы не претворились. После чего, собственно, и появился совершенно новый электрокар Alpha5, нарисованный в итальянском ателье ItalDesign.

Что же до DNG Motors, то здесь речь идет о наследовании не формальном, а генеалогическом. Мисс Делореан рассказывает, что вместе с отцом работала над проектом совершенно нового революционного спорткара до самой смерти Джона в 2005 году. Кэт знает, как он думал и чего хотел, имеет большой инженерный опыт и намерена довести дело до конца. Однако ее планы пока что звучат не слишком правдоподобно.

Сборку совершенно нового купе планируется запустить уже в январе 2023 года, причем именно там, где и должны строиться машины DeLorean - в Детройте. Называться машина будет Model-JZD по инициалам Джона Захарии Делореана. Кэт Делореан утверждает, что к работе привлечены "одни из лучших умов современного автопрома", а также часть команды, работавшей над оригинальным DMC-12 более 40 лет назад. Помимо собственно производства автомобилей, анонсированы инженерные обучающие программы для американских школ и колледжей, а также другие социальные активности, поддерживающие принципы, которыми жил Делореан.

Однако информации о самой машине крайне мало. Представленные на официальном сайте рендеры сделаны дизайнерами-энтузиастами Анджелем Гуэррой и Алланом Портильо и являются не более чем фантазией на тему того, каким бы могла быть современная реинкарнация DMC-12. Саму Model-JZD обещают представить уже в этом году, а планы о январском старте производства оставляют всего две гипотезы: либо проект находится в глубокой разработке уже несколько лет, либо за основу будет взята какая-то из уже существующих моделей, на которую навесят оригинальные кузовные панели. Ну, или Кэт Делореан просто устраивает шумиху на фоне активности "неправильной" DeLorean Motor Company.