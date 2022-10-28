Операционная прибыль Porsche выросла

По итогам трех кварталов 2022 года операционная прибыль немецкого автопроизводителя Porsche выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Операционная прибыль Porsche за 9 месяцев 2022 года составила более 5 млрд евро. Выручка автопроизводителя в тот же период увеличилась почти на 16%, а продажи автомобилей - на 2%, до 221,5 тыс. автомобилей.