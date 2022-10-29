Компания General Motors временно приостановила свою рекламу в Twitter

Американская компания General Motors сообщила в пятницу, что временно приостанавливает свою рекламу в Twitter после того, как предприниматель Илон Маск завершил сделку по покупке соцсети, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы взаимодействуем с Twitter для понимания направления платформы под новым руководством. Как обычно бывает при существенных изменениях, касающихся медиаплатформ, мы временно приостановили нашу платную рекламу. Наше взаимодействие с клиентами в Twitter будет продолжаться", - говорится в заявлении General Motors, которое приводит телеканал CNBC.

В четверг Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Среди ожидаемых с его приходом нововведений - отмена практики постоянной блокировки пользователей. Маск уже объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Пока же он пообещал не принимать серьезных решений в этой области.