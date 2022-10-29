Новый китайский бренд Jidu начал продажи своей первой «лунной» модели .

Китайская компания по производству электромобилей начала продажи модели Jidu Robo 1 Lunar Edition. Модель будет выпущена ограниченной серией в 1000 единиц.

Jidu - это совместный проект китайского автопроизводителя Geely и технологической фирмой Baidu, которую называют "китайским Google". Первым серийным автомобилем бренда стал кроссовер Robo 1, который поступил в продажу в "приветственной" серии Lunar Edition. Ее тираж будет ограничен одной тысячей экземпляров.

Как передает Day.Az спецверсия Robo 1 Lunar Edition создавалась совместно с Китайской программой исследования Луны, которая включает в себя беспилотные и предстоящие пилотируемые миссии на Луну. Как сообщает Jidu, автомобиль оснащен двумя лидарами, 12 камерами и таким же количеством ультразвуковых сенсоров, а управляется все это двумя чипами Nvidia Orin X. Теоретически такой техники должно хватать для реализации автопилота четвертого уровня (из пяти возможных), но какая степень автономности реализована сейчас, производитель не уточнил.

Особое внимание разработчики уделили силовым показателям. Robo 01 оснащен батареей CATL емкостью 100 кВт∙ч, которая обеспечивает запас хода до 600 километров. Электромоторы на обеих осях выдают совокупную мощность в 544 л.с., время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 3,9 секунды. Габариты автомобиля составляют 4853х1990х1611, колесная база 3000 мм, объем багажника равен 555 литрам.

В салоне расположен 35,6-дюймовый цельный 3D-экран, на который проецируется вся необходимая информация. Между сиденьями встроенная мультимедийная система для пассажиров, сидящих сзади. Примечательно, что вспомогательных органов управления практически нет, и даже руль усечен до состояния компактного прямоугольного штурвала.

Стоимость Jido Robo 01 Lunar Edition начинается с 399 800 юаней (55 120 долларов США). Производитель напоминает, что цена на базовую модификацию будет ниже, но появятся они не раньше весны 2023 года.