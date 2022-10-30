В это пока никто не верит всерьез, но китайские автомобили неизбежно станут грозной силой на международном рынке. И вот почему?

"Великая китайская революция" на российском рынке происходит прямо сейчас. Как передает Day.Az согласно данным агентства "Автостат", в начале октября каждый третий проданный на нашем рынке автомобиль уже был родом из Поднебесной, и дальше эта доля будет только расти - по мере истощения запасов у дилеров европейских, японских и корейских марок. Понятно, что "помогли" в этом известные события, но экспорт китайских автомобилей растет по всему миру, и в ближайшие годы с ними придется считаться всерьез.

Кажется, что статистика выглядит относительно безобидно. В 2021 году объем автомобилей из Китая, проданных за пределами страны, составил 2 млн экземпляров. Для сравнения, по всему миру за этот же период было продано почти 67 млн машин, из них 26 млн с небольшим пришлись на сам Китай. То есть все остальные рынки потребили чуть больше 40 млн, и 2 млн экземпляров, экспортированных из КНР, - это лишь 5% от общего объема.



С другой стороны, давайте посмотрим на крупнейших автомобильных экспортеров за тот же самый 2021 год. На первом месте находится Япония с результатом 3,8 млн автомобилей, а на втором - Германия, поставившая на зарубежные рынки 2,3 млн машин. Китай же с результатом в два миллиона ровно уже в прошлом году оказался на третьем месте! Следом идет Южная Корея, проигрывая более 500 тысяч экземпляров.



А вот и совсем свежие данные: в августе и сентябре текущего года экспорт китайских автомобилей впервые оказывался выше 300 тысяч экземпляров, что на 60% и 74% превосходит показатели за те же месяцы прошлого года - и, что важнее, это уже больше, чем у Германии. То есть прямо сейчас Китай стал вторым по размеру автомобильным экспортером после Японии. За первые три квартала из КНР по всему миру разъехалось 2,1 млн новых автомобилей, и трехмиллионная отметка по итогам года уже не выглядит недостижимой.



А самый интересный момент заключается в том, что за 2020-й объем китайского экспорта составил всего один миллион автомобилей. И если тенденция "прибавляем по миллиону в год" сохранится, Поднебесная может стать крупнейшим автомобильным экспортером в мире уже к концу 2023-го.





Конечно же, это не значит, что прямо сейчас китайских автомобилей на дорогах начнет становиться больше, чем японских, немецких или корейских. Речь идет только об экспорте, в то время как основная часть продаваемых машин выпускается на локальных заводах. Например, даже в нынешней России доля привозных автомобилей составляет около четверти от всего объема рынка: в минувшем августе из 41,7 тыс проданных машин ввезенными из-за границы оказались 10,3 тыс. К тому же, у производителей из КНР пока мало заводов в других странах, подобных тульскому Haval или белорусскому Geely: основная масса китайских автомобилей делается непосредственно в Поднебесной. И все же динамика налицо.

Как ни удивительно, самый крупный китайский экспортер в России никому толком не известен. Это государственный концерн SAIC, на который приходится примерно треть всех продаж - более 600 тыс. экземпляров за 2021 год. Кто-то может вспомнить коммерческие фургоны Maxus, которые некоторое время продавались в нашей стране - но на этом, пожалуй, все. Меж тем, именно SAIC в свое время выкупил разорившиеся британские марки Rover и MG. Первая трансформировалась в нечто странное и невнятное под названием Roewe, а вот вторая сохранила историческое название, фирменный логотип - и даже некий спортивный дух.

Да, теперь вместо британских спорткаров под брендом MG продаются китайские легковушки и кроссоверы, но мир их принял отлично: за 8 лет с момента "перезагрузки" экспортные тиражи превысили миллион экземпляров, и 310 тыс. из них было продано за один только прошлый год. Более того, 30 тысяч китайских MG купили непосредственно в Великобритании, на родине бренда!

Второе место по итогам 2021-го заняла компания Chery с результатом 270 тыс. экспортированных автомобилей, 37 тыс. из которых попали в Россию. Важно, что именно Chery показывает лучшую динамику среди всех китайских компаний: по сравнению с 2020 годом объем экспорта вырос сразу на 136%, а к 2025-му компания планирует давать миру по полмиллиона автомобилей в год.

Следом идут бренды концерна Great Wall, такие как известный россиянам Haval - в сумме они собрали 140 тыс. продаж. Еще 115 тысяч продал холдинг Geely, 110 тыс. на счету марки Dongfeng. Отдельной строкой идут автомобили Tesla, которые выпускаются на "гигафабрике" в Шанхае: за первую половину этого года за рубеж пошла примерно треть от 300 тыс. выпущенных электрокаров Model 3 и Model Y. Впрочем, "Теслу" все-таки странно называть китайским экспортером, а вот на электромобилях есть смысл сфокусироваться поподробнее.

Электрический шок

Вот еще один любопытный статистический факт: если объем экспорта китайских автомобилей в целом вырос на 55% с января по август текущего года, то электрокары отдельно прибавили почти вдвое, на 97 процентов - их тираж составил 340 тыс. экземпляров. И это только начало, ведь именно за счет машин на батарейках китайцы собираются захватывать мир.

Смотрите: за первое полугодие 2022-го Tesla продала 565 тысяч чистых электромобилей и осталась безоговорочным мировым лидером. Но если говорить об электрифицированных машинах (в число которых входят подзаряжаемые гибриды), то впереди планеты всей уже китайцы из BYD, которые сделали почти на 100 тыс. экземпляров больше. Да и без учета двигателей внутреннего сгорания у BYD на счету второй результат по миру - 324 тыс. электрокаров с января по июль нынешнего года.

Но и это лишь верхушка айсберга. Те самые ребята из концерна SAIC уступили BYD лишь символические 3000 единиц, то есть в сумме эти две компании произвели почти 650 тысяч электромобилей - больше, чем Vokswagen (217 тыс.), Hyundai/Kia (167 тыс.) и концерн Stellantis (136 тыс.) вместе взятые! Дальше в топ-10 электромобилестроения вперемешку идут Китай и Европа: Geely, BMW, XPeng, Renault, Mercedes-Benz и Nio. Если суммировать эти результаты, получится, что КНР произвела 890 тысяч электрокаров, а весь остальной мир без учета Tesla - всего 715 тысяч.

И это мы говорим только про десятку крупнейших производителей планеты, а ведь в Китае еще огромное количество менее масштабных игроков, которые в сумме создают гигантский объем. Вдумайтесь: за один только прошедший август в Поднебесной купили полмиллиона чистых электрокаров! По сравнению с этой цифрой 340 тысяч машин, отправленных на экспорт за полгода, выглядят смешно, но дело как раз в том, что китайцы еще даже не начинали всерьез браться за зарубежные рынки. Вернее, они начинают это делать прямо сейчас.

На проходящем в эти дни Парижском автосалоне состоялись презентации сразу нескольких компаний, которые запускают европейские продажи - это BYD, Great Wall с марками Wey и Ora, на подходе Nio, XPeng, Hongqi и другие. До этого в Старом Свете были представлены фактически только BAIC/MG да шведско-китайский Polestar от Geely и Volvo. Остальные в Европу идти не спешили, памятуя о том, чем закончилась предыдущая попытка: в 2017 году туда попыталась зайти марка Landwind с бессовестным клоном Range Rover Evoque, нарвалась на судебное дело, показала позорные результаты в краш-тесте, провалилась по продажам и спешно ретировалась. Но это было 5 лет назад.

С тех пор китайцы учились не просто делать машины, а совершенствовались конкретно в электромобилях - спасибо обширным государственным инвестициям. И сейчас плоды этого труда как раз готовы: современные, технологичные, под завязку начиненные гаджетами и фишечками. Возможно, китайские батарей-мобили еще не готовы на равных спорить с Tesla (а может, и готовы), но проспавшую электрический рывок Европу они уже точно обгоняют, а вдобавок еще и стоят дешевле.

Что дальше? Смотрите: уже сейчас продукция BAIC и Polestar занимает 5,8% электромобильного рынка Старого Света, хотя всего год назад этот показатель составлял 3,8%. В дело вступают новые мощные игроки - главным образом, концерн BYD, вообще метящий в мировые лидеры электрокаростроения. Вполне возможно, что через год доля "китайцев" будет исчисляться уже двузначными величинами, и это мы говорим только про Европу - а ведь экспансия прямо сейчас начинается и в Австралии, и в Японии, и в США.

К чему это приведет? Точные прогнозы строить пока рано, но вот напоследок еще немного статистики. По итогам 2021 года Китай занял более половины мирового рынка электромобилей с результатом 3,5 млн экземпляров. При этом доля электромобилей в европейских продажах уже к 2025 году должна составить, по разным оценкам, от 30 до 40 процентов - или 4-6 млн единиц. И если где-то половина из их числа будет сделана в КНР, удивляться этому не придется.