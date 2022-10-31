В Турции началось серийное производство электромобиля TOGG

В Турции 29 октября в день государственного праздника - Дня республики - началось серийное производство национального электромобиля TOGG. Трансляцию церемонии схода с контейнера первого электрокара вел телеканал TRT 1, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция является одним из ведущих экспортеров автотранспорта. Проект TOGG - подтверждение реализации нашей общей мечты по созданию крепкого будущего для Турции. Это гордость 85-миллионной страны", - сказал он.

По словам главы государства, мощности предприятия в провинции Бурса, на котором будут производиться электромобили, способны сооружать 170 тыс. электрокаров в год. Он также сообщил, что первые электромобили TOGG появятся в стране до конца первого квартала 2023 года после соответствующей сертификации.

Электромобили будут представлены в пяти моделях и шести цветах, символизирующих разные районы Турции.

Цены на него станут известны в феврале. Как прогнозирует автозавод, стоимость будет варьироваться от $43 тыс. до $54 тыс.

Замглавы минтранса Фатих Качыр рассказал, что первые электромобили получат губернаторы 81 провинции страны и главы турецких дипломатических миссий за рубежом.

Электрокар TOGG был представлен в 2019 году. Наиболее популярным сегментом является SUV. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с. Запас хода автомобиля составляет 500 км.