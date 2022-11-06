Водителям Uber запретили поворот налево

Uber ограничил водителей собственного сервиса в поворотах налево во время поездок. Об этом сообщает издание HotHardware, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты сослались на материалы компании, согласно которым Uber начала развертывать новую технологию построения поездок. По словам специалистов, сервис для вызова и оплаты такси сократит количество поворотов налево водителей автомобилей. Новый алгоритм в навигационном приложении будет строить маршрут таким образом, чтобы число маневров, связанных с поворотом налево, оказалось минимальным.

Представители Uber отметили, что подобные маневры, связанные с изменением направления движения и разворотом, наиболее опасны на дорогах общего пользования. Специалисты сослались на отчет Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), согласно которому 22 процента ДТП связаны с поворотом налево. Фактически новое ПО запретит водителям совершать подобный маневр при наличии альтернативы. Также во время проезда перекрестов приложение будет предупреждать водителей о наличии пересекающегося трафика.

По словам журналистов, изменения приложения Uber не позволят полностью избежать левых поворотов, однако сведут их количество к минимуму. По словам представителей сервиса, нововведение не повлияет на время и стоимость поездки.