Chery выпустила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач

Китайская компания Chery представила первую 8-ступенчатую гидромеханическую коробку-"автомат", на которую у нее есть интеллектуальные все права. Об этом 31 октября сообщило издание "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Издание напомнило, что у Chery и раньше были "автоматы", 4-ступенчатая коробка AL4-DP0, она устанавливалась на кроссовер Chery Tiggo. Но этот агрегат являлся разработкой Peugeot, Citroen и Renault. Теперь речь идет об эксклюзивном гидротрансформаторе для Chery.

Новым агрегатом китайский производитель заменит в своих автомобилях "автомат" японского производства Aisin. Первыми новую коробку получат кроссоверы Chery и Exeed.

Выпуском 8-диапазонного "автомата" займется не сама Chery, а компания Anhui Fuzhen Auto Power System. Прямой связи с Chery у производителя гидротрансформаторов нет, но на эти автоматические коробки автомобилестроительная компания будет иметь полную интеллектуальную собственность.

Подробностей о технических характеристиках "автомата" Chery пока нет. Известно, что ежегодно планируется производить 300 тыс. новых гидротрансформаторов.