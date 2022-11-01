Toyota отреставрировала редчайший Land Cruiser первого поколения

На YouTube-канале Land Cruiser Channel появилось видео о реставрации старого и очень редкого внедорожника Toyota, который 35 лет находился в руках одного владельца, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru. На восстановление Land Cruiser первого поколения, который носил индекс BJ/FJ и выпускался в период с 1951 по 1955 год, потребовалось 12 месяцев. В проекте приняли участие Toyota, компания Shinmei Kogyo Co и группа энтузиастов. Они вернули вездеходу прежний вид, и теперь он выглядит так, как будто сошел с конвейера совсем недавно, а не семь десятилетий назад.

Land Cruiser первого поколения с кодом BJ/FJ создавался как японский аналог американского Jeep Willys. 3,8-метровый вездеход приводил в движение бензиновый двигатель объемом 3,4 литра, который развивал 84 лошадиные силы и работал в тандеме с четырехступенчатой механической коробкой передач. Привод - подключаемый полный.

Это не первый подобный проект. Весной 2022 года Leyton Cars Classics, специализирующаяся на реставрации классических автомобилей, представила рестомод Toyota Land Cruiser FJ40 образца 1983 года. Внедорожник не только восстановили, но и оснастили современными технологиями - например, светодиодной оптикой. Этот FJ40 можно было купить за 135 тысяч долларов.