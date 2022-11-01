Tesla начнет массовый выпуск пикапа Cybertruck

Компания Tesla планирует начать массовый выпуск пикапа Cybertruck в конце 2023 года, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сентябре компания объявила о том, что находится в процессе подготовки к выпуску электрического пикапа на своем заводе в Остине, штат Техас. Начальный этап производства новой модели запланирован на середину 2023 года.

В августе основатель Tesla Илон Маск объявил о повышении цены нового пикапа. Он сообщил, что автомобиль будет продаваться дороже, чем названные ранее $39 990. В конце сентября Маск сообщил, что Cybertruck будет способен плавать по рекам и морям.