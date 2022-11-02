В Китае начали продавать новый фастбэк

Китайский концерн Great Wall Motor начал продажи на местном рынке нового фастбэка. Машина выпускается под отдельным брендом Ora и носит название Lightning Cat. Внешне новинка напоминает Porsche Panamera. Как сообщает CarsNewsChina, цены на автомобиль стартуют от 189,8 тыс. юаней, передает Day.Az со ссылкой на autonews.



Фастбэк построен на модернизированной версии модульной платформы L.E.M.O.N. Это же шасси используют автомобили Haval. Длина машины составляет 4871 мм, ширина - 1862 мм, а высота - 1500 мм. Коэффициент лобового сопротивления - 0,22.



Новинка получила выдвижные дверные ручки, безрамочные двери, спойлер, рельефный капот и светодиодную оптику. В салоне установили цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы и аудиосистему Harman Infinity. Также в список оборудования вошли адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора. Кроме этого, машина оснащена автопилотом второго уровня Ora-Pilot 3.0, которая использует специальные камеры и радары.

Переднеприводный фастбэк оборудовали электромотором мощностью 204 л.с. Запас хода - 555 км. Также клиентам предлагается автомобиль, у которого запас хода увеличен до 705 км. Топовая версия новинки получила два электродвигателя и полный привод. Мощность автомобиля составляет 405 л.с. Запас хода - 600 км.

