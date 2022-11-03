Так выглядит "младший брат" кроссовера Haval Jolion

Загадочный кроссовер Haval A07 готовится стать заключительной новинкой бренда в 2022 году. Совсем скоро он уже встанет на конвейер.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Китайские автомобили, китайские "фотошпионы" в очередной раз поймали в объектив "таинственный" паркетник Haval под кодовым номером A07. Судя по свежим фотографиям, автомобиль наконец-то обзавёлся родными световыми приборами и уже полностью готов к серийному производству.

Напомним, что ещё в начале сентября в компании поделились планами по развитию модельной линейки кроссоверов до конца 2022 года. В ходе презентации на одном из слайдов показали дорожную карту новинок. На ней были изображены пять уже вышедших моделей и две будущие. Одной из этих загадочных новинок оказался самый большой представитель "собачей" линейки Haval H-Dog, который презентовали на автосалоне в Чэнду. А вот со второй неизвестной моделью ситуация была неоднозначная. На эту роль претендовали сразу несколько автомобилей. Но, кажется, теперь всё стало ясно.

Судя по всему, последнее вакантное место в модельном ряду 2022 года займёт кроссовер A07. Во всяком случае, данный автомобиль обещают уже скоро представить. Скорее всего, официальная премьера Haval A07 может состояться 18 ноября в рамках автосалона в Гуанчжоу. Правда, поступить в продажу он должен только будущей весной.

При этом, несмотря на приличное количество "шпионских" фотографий, Haval A07 до сих пор является самым загадочным кроссовером бренда. Известно только, что он будет позиционироваться ниже, чем Haval First Love (в РФ - Jolion). А благодаря общим визуальным элементам его принято называть "младшим братом" модели Shenshou (Mystical Beast).

Также есть информация, что автомобиль будет построен на модульной платформе Lemon, которая лежит в основе моделей Jolion и Dargo. В техническом плане ожидается 1,5-литровый турбомотор GW4B15C на 184 л.с. и 275 Нм. А в качестве трансмиссии обещают 7-ступенчатый "робот". Также, судя по внутренней документации, кроссовер должен получить ещё и гибридную версию.