https://news.day.az/autonews/1508528.html Dodge планирует заблокировать сторонний тюнинг своих автомобилей
Dodge планирует заблокировать сторонний тюнинг своих автомобилей
Американский автопроизводитель Dodge планирует в будущем сделать невозможным для сторонних компаний тюнинг своих высокомощных электромобилей, разработка которых ведется в настоящее время. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы не хотим закрыть автомобили и говорить, что вы не можете их модифицировать. Мы просто хотим заблокировать их и попросить изменить их через нас, чтобы мы знали, что все сделано правильно", - заявил изданию гендиректор Dodge Тим Кунискис.
Прежде всего Dodge работает над тем, чтобы сторонние компании не могли вносить изменения в электрические силовые агрегаты машин.
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