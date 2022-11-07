Dodge планирует заблокировать сторонний тюнинг своих автомобилей

Американский автопроизводитель Dodge планирует в будущем сделать невозможным для сторонних компаний тюнинг своих высокомощных электромобилей, разработка которых ведется в настоящее время. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не хотим закрыть автомобили и говорить, что вы не можете их модифицировать. Мы просто хотим заблокировать их и попросить изменить их через нас, чтобы мы знали, что все сделано правильно", - заявил изданию гендиректор Dodge Тим Кунискис.

Прежде всего Dodge работает над тем, чтобы сторонние компании не могли вносить изменения в электрические силовые агрегаты машин.