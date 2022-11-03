Honda представила обновленный компактный кроссовер WR-V

Компания Honda Motor представила бюджетный кроссовер WR-V второго поколения для рынка стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил портал Drom, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Четырехместная компактная машина по габаритам меньше, чем кроссовер Hyundai Creta. Она оснащена полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 119 л.с., который выдает момент в 145 Нм. Двигатель сочетается с бесступенчатым вариатором. У нового автомобиля будет только передний привод, полноприводной модификации не планируется, как и наличие дизельного двигателя.

Внешне машина практически повторяет концепт-кар SUV RS, показанный в 2021 году. Своим экстерьером автомобиль за рядом упрощений повторяет концепт-кар SUV RS, показанный в 2021 году. Помимо базовой конфигурации покупателям предложат вариант RS со спортивными атрибутами в экстерьере. У таких машин крышу станут окрашивать в контрастный цвет, а спортивность придадут колеса на 17-дюймовых литых дисках.

В дорогих комплектациях кроссовер оснастят шестью надувными подушками, комплексом превентивной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, а также возможностью дистанционного включения двигателя и кондиционера.

Выпускать новую Honda WR-V будут на заводе компании в Индонезии.