https://news.day.az/autonews/1508909.html Важная новость для импортеров гибридных автомобилей
Важная новость для импортеров гибридных автомобилей
Освобождение импорта гибридных автомобилей от НДС может быть продлено еще на один год.
Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в проекте по государственному и обзорному бюджетам Азербайджанской Республики на 2023 год.
Так, документ предусматривает продление на один год освобождения от НДС импорта и продажи гибридных автомобилей с датой выпуска не более 3 лет и объемом двигателя не более 2500 кубических сантиметров.
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