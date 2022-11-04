Важная новость для импортеров гибридных автомобилей

Освобождение импорта гибридных автомобилей от НДС может быть продлено еще на один год.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в проекте по государственному и обзорному бюджетам Азербайджанской Республики на 2023 год.

Так, документ предусматривает продление на один год освобождения от НДС импорта и продажи гибридных автомобилей с датой выпуска не более 3 лет и объемом двигателя не более 2500 кубических сантиметров.