Обновленный семиместный кроссовер Geely готовится к старту продаж в Китае

В Китае 8 ноября начнутся продажи обновленного кроссовера Geely Haoyue L, сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У автомобиля полностью переработан дизайн передней части, а над дверью багажного отсека установлен спойлер. После обновления габаритная длина семиместного кроссовера увеличилась на 25 мм, до 4860 мм: этот Geely на 5 см длиннее нынешнего поколения Kia Sorento. Колесная база Geely Haoyue L - 2825 мм.

Под капотом новинки 2,0-литровый турбомотор мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 325 Нм. Предыдущая версия машины оснащается мотором 1.8. В передней подвеске обновленного кроссовера используются стойки McPherson, задняя - независимая многорычажная.