Honda представила в Китае новый концепт

Компания Honda представила на выставке China International Import Expo в Шанхае концептуальный автомобиль e:N2, сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концепт электромобиля, ориентированного на китайский рынок, отличается необычной передней оптикой: роль фар головного света у хетчбэка выполняет светодиодная полоса, повторяющая очертания крыльев и капота.

В течение следующих пяти лет Honda планирует вывести на китайский рынок целую линейку новых электромобилей под брендом "e:N Series", которые будут выпускаться в партнерстве с китайскими автопроизводителями GAC и Dongfeng. Кроссоверы e:NS1 и e:NP1 из этого модельного ряда уже поступили в продажу.