Mercedes отказалась от разработки роботакси

В Mercedes прокомментировали будущее автомобилей. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В интервью медиа технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил, что его компания работает над улучшением беспилотных автомобилей третьего уровня. По словам специалистов, данный уровень означает, что при определенных условиях водитель может убрать руки с рулевого колеса и не участвовать в управлении авто.

В разговоре с The Verge Шефер прокомментировал идею главы Tesla Илона Маска о разработке роботакси. По словам топ-менеджера немецкого концерна, в Mercedes не ставят целью создание беспилотника, который мог бы развозить людей и приносить бизнесу или владельцу авто прибыль. Маркус Шефер заявил, что в компании рассчитывали создать подобную машину к 2016 или 2017 году, но столкнулись с трудностями и высокой стоимостью разработки.

Представитель Mercedes отметил, что успешная реализация подобного проекта заключается в создании быстрого и недорого транспорта. "Вы бы стали ждать роботакси Mercedes на пять минут дольше? Я так не думаю", - отметил Шефер. Журналисты портала подчеркнули, что при этом немецкая корпорация несколько десятилетей поставляет свои автомобили европейским таксопаркам.