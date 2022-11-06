В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников

При организации Автомобильной федерации Азербайджана по трассе Баку-Шамаха-Исмаиллы прошла езда по бездорожью "Offroad", посвященная Дню Победы.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, езда, организованная при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие", стартовала перед Центром Гейдара Алиева в Баку и завершилась в селе Буровдал Исмаиллинского района, расположенном на высоте 1634 метра над уровнем моря.

В завершение езды участники мероприятия вручили различные подарки учащимся средней школы села Буровдал Исмаиллинского района.