Представлен первый кроссовер БЕЛАЗ-75710

Судя по последним новостям, российский рынок сегодня становится все более привлекательным для китайских компаний. Многие из них заявили либо о расширении модельного ряда в России, либо о желании поставлять совершенно новые автомобили. В частности, FAW сообщил, что собирается импортировать в Россию премиальные машины суббренда Hongqi. Но у китайской компании есть и другие, более дешевые модели. Однако FAW не может наладить их экспорт в Россию, так как цена автомобилей резко возрастет. То есть они из-за этого потеряют конкурентное преимущество, передает Day.Az со ссылкой на naavtotrasse.ru.

По слухам, FAW может запустить производство своих автомобилей на автозаводе под Санкт-Петербургом, который недавно принадлежал Nissan. Но пока эта информация не получила официального подтверждения. Также FAW может пойти по пути JAC, который для расширения модельного ряда в России использует другие марки: "Москвич" и Sollers (соответственно легковые и коммерческие автомобили). Второй вариант вполне вероятен, так как это поможет китайской компании уменьшить риски.

Российский дизайнер показал на серию рендеров, как FAW может расширить модельный ряд в России. Разработчик опубликовал несколько изображений с новым купеобразным кроссовером БелАЗ-75710 2022-2023. Возможно, FAW для расширения модельного ряда в России воспользуется как названием, так и производственными возможностями белорусского предприятия. Сделав это, китайская компания сразу привлечет внимание к новым автомобилям. Марка БелАЗ в России известна как производитель крупной карьерной техники. Поэтому появление кроссовера под белорусским брендом вызовет ажиотажный интерес со стороны российских автомобилистов.

Но более важно то, что новая модель окажется дешевым автомобилем. Даже при условии незначительной локализации производства, ее цена не превысит 1,4 миллиона рублей. Причина заключается в том, что в качестве прототипа при создании кроссовера БелАЗ будет использована модель FAW Bestune X40. Этот кроссовер до недавнего времени импортировался в Россию, но из-за резкого увеличения расходов на логистику китайская компания приняла решение отказаться от его поставок.

Вероятность появления такого автомобиля в России тем более велика, если учесть, что актуальная версия Bestune X40 является устаревшей для китайского рынка. Но FAW, наладив поставки кроссовера в Россию под белорусской марки, тем самым не только сохранит его, но и увеличит объемы продаж с минимальным инвестициями.

Кроссовер БелАЗ-75710 2022-2023 будет визуально отличаться от своего прототипа. Это будет сделано для того, чтобы покупатели могли приобрести действительно новый автомобиль, а не слегка перелицованную версию китайской модели, которая всегда пользовалась в России низким спросом. То есть, изменяя внешность кроссовера, FAW совместно с БелАЗом увеличивают вероятность того, что он будет востребованным в России.

Белорусская новинка выделяется своим гладким, спортивным кузовом. При этом в ней просматриваются черты, характерные для полноценных внедорожников. Несмотря на такое сходство, представленная модель будет типичным городским кроссовером. То есть она не получит полный привод, так как FAW не использует подобные трансмиссии на своих недорогих паркетниках. Спортивный рельеф, сформированный за счет скругленной крыши и сильно заваленных стоек, не только делает кроссовер более привлекательным, но и улучшает аэродинамику кузова. Это, в свою очередь, способствует сокращению потребления топлива.

Новинка сочетается с крупным и длинным капотом, который по краям слегка приподнимается вверх. Данное дизайнерское решение визуально увеличивает размеры кроссовера. Спереди у новинки располагается крупная радиаторная решетка трапециевидной формы, но со скругленными углами. По бокам от нее разработчик разместил оптику, которая из-за характерного рисунка похожа на фары последних кроссоверов Mercedes-Benz. Чуть ниже дизайнер встроил глубокие воздухозаборники. Дополнительные вентиляционные отверстия предусматриваются практически у самого низа переднего бампера, вдоль которого вытянулась длинная светодиодная полоска.

Белорусская новинка может похвастаться высоким для своего класса клиренсом. Это в сочетании с широкими колесными арками и пластиковым обвесом намекает на то, что кроссовер БелАЗ-75710 2022-2023, несмотря на отсутствие полного привода, будет проходимым автомобилем.

Задняя часть кузова у белорусской модели как будто бы была частично срисована с Audi Sportback. На это намекают широкий спойлер на багажной двери, под которым вытянулась длинная фара со светодиодными лентами. Кормовой бампер отличается необычной конфигурацией: в нем предусматриваются ломанные вырезы, в которые встроены выступающие пластиковые вставки.

Новый кроссовер БелАЗ конструктивно и технически будет простым автомобилем, что позволит удержать цены на него на низком уровне. При этом представленная модель окажется достаточно комфортабельной и дешевой в обслуживании. Спереди у нее разместят стойки МакФерсон, сзади - полузависимую подвеску с торсионной балкой.

В комплекте кроссовером предложат только один безнаддувный двигатель объемом 1,6 литра. Его максимальная мощность достигает 114 л.с., крутящий момент - 155 Н*м. Как было отмечено, белорусская новинка будет переднеприводным кроссовером. Ее укомплектуют на выбор 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом". Габариты кроссовера БелАЗ-75710 2022-2023 пока не известны. Но, ожидается, что размер колесной базы составит около 2600-2700 мм.

Ни FAW, ни БелАЗ не делали никаких заявлений по поводу возможного сотрудничества. Более того, белорусское предприятие пока не собирается менять направление деятельности и приступать к производству легковых автомобилей. Поэтому, вероятно, представленный кроссовер или другая модель, подобная ему, никогда не выйдет на рынок.